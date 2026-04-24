Швейцария готовится возобновить работу посольства в Иране

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Посольство Швейцарии в Иране постепенно восстанавливает работу, сообщили в пятницу в МИД Конфедерации.

"С этой недели небольшая команда дипмиссии Швейцарии снова размещена в Тегеране (...). "Техническая" команда, состоящая из четырех швейцарских сотрудников, готовит постепенное возобновление деятельности посольства", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что решение было принято после "анализа рисков и договоренностей c Ираном, а также США, интересы которых Швейцария представляет" в ИРИ.

Швейцарская дипмиссия приостановила работу 11 марта из-за сложной ситуации в сфере безопасности.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекало 22 апреля.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие, "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность.