Швейцария готовится возобновить работу посольства в Иране

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Посольство Швейцарии в Иране постепенно восстанавливает работу, сообщили в пятницу в МИД Конфедерации.

"С этой недели небольшая команда дипмиссии Швейцарии снова размещена в Тегеране (...). "Техническая" команда, состоящая из четырех швейцарских сотрудников, готовит постепенное возобновление деятельности посольства", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что решение было принято после "анализа рисков и договоренностей c Ираном, а также США, интересы которых Швейцария представляет" в ИРИ.

Швейцарская дипмиссия приостановила работу 11 марта из-за сложной ситуации в сфере безопасности.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекало 22 апреля.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие, "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность.

Глава Пентагона заявил, что морская блокада Ирана стала глобальной

DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

МИД РФ отметил растущую агрессивность политики США в сфере космоса

Аэропорт Тегерана в субботу возобновит обслуживание части международных рейсов

Пашинян выступил против использования геноцида армян в современной политике

В США предъявили обвинения военному, заработавшему $400 тыс. на ставках на захват Мадуро

ЕС впервые применил меры против обхода санкций в отношении третьей страны

Что случилось этой ночью: пятница, 24 апреля

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby's за $96 тыс.

Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9112 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1894 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 103 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 160 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов