Глава Пентагона заявил, что США заслуживают лояльных союзников в Европе и Азии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты заслуживают лояльных союзников в Европе и Азии, которые понимают, что союзнические отношения - это улица с двухсторонним движением, заявил в пятницу на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

Он подчеркнул, что "бесплатная поездка" для американских союзников, которые, по его словам, извлекали выгоду из действий США в Ормузском проливе, закончилась.

"Это не должна быть борьба одной лишь Америки. Мы, как страна, почти не используем Ормузский пролив. Наша энергия не проходит через него, а у нас её предостаточно", - сказал Хегсет.

"Европа и Азия десятилетиями пользовались нашей защитой, но время "бесплатной поездки" прошло", - заявил он.

"Америка и свободный мир заслуживают союзников, которые способны, лояльны и понимают, что союзничество - это не улица с односторонним движением. Это улица с двусторонним движением", - сказал Хегсет.

"Мы не рассчитываем на Европу, но ей Ормузский пролив нужен гораздо больше, чем нам, и ей, возможно, стоит меньше говорить, проводить меньше помпезных конференций в Европе и садиться на корабли. Это гораздо больше их борьба, чем наша", - добавил глава Пентагона.