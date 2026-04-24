Глава Пентагона заявил, что США заслуживают лояльных союзников в Европе и Азии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты заслуживают лояльных союзников в Европе и Азии, которые понимают, что союзнические отношения - это улица с двухсторонним движением, заявил в пятницу на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

Он подчеркнул, что "бесплатная поездка" для американских союзников, которые, по его словам, извлекали выгоду из действий США в Ормузском проливе, закончилась.

"Это не должна быть борьба одной лишь Америки. Мы, как страна, почти не используем Ормузский пролив. Наша энергия не проходит через него, а у нас её предостаточно", - сказал Хегсет.

"Европа и Азия десятилетиями пользовались нашей защитой, но время "бесплатной поездки" прошло", - заявил он.

"Америка и свободный мир заслуживают союзников, которые способны, лояльны и понимают, что союзничество - это не улица с односторонним движением. Это улица с двусторонним движением", - сказал Хегсет.

"Мы не рассчитываем на Европу, но ей Ормузский пролив нужен гораздо больше, чем нам, и ей, возможно, стоит меньше говорить, проводить меньше помпезных конференций в Европе и садиться на корабли. Это гораздо больше их борьба, чем наша", - добавил глава Пентагона.

Глава Пентагона заявил, что морская блокада Ирана стала глобальной

DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

 DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

 Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

МИД РФ отметил растущую агрессивность политики США в сфере космоса

Аэропорт Тегерана в субботу возобновит обслуживание части международных рейсов

Пашинян выступил против использования геноцида армян в современной политике

В США предъявили обвинения военному, заработавшему $400 тыс. на ставках на захват Мадуро

ЕС впервые применил меры против обхода санкций в отношении третьей страны

 ЕС впервые применил меры против обхода санкций в отношении третьей страны

Что случилось этой ночью: пятница, 24 апреля

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

 Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9112 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1894 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 103 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 160 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов