Глава Евросовета заявил, что сроки вступления Украины в ЕС нельзя предсказать

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Момент, когда Украина вступит в Евросоюз, на данный момент определить невозможно, заявил в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Все государства-члены ЕС знают, какой тяжелый процесс утверждения членства (...) Это долгий процесс, очень сложный. Мы не можем пытаться искусственно определить момент, когда это произойдет - через три месяца или через 10 лет", - сказал Кошта на пресс-конференции.

Кошта добавил, что это произойдет "настолько скоро, насколько это возможно".