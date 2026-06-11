Что случилось этой ночью: четверг, 11 июня

США и Иран обменялись ударами, три человека пострадали при атаке БПЛА на Кубань, в ДРК подтвердили 635 случаев заражения Эболой

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США нанесли новые удары по целям в Иране в ответ "на неоправданную и продолжающуюся агрессию Исламской Республики". Взрывы были зафиксированы в шести районах страны, включая Бендер-Аббас и остров Кешм. КСИР нанес ответные удары по военным базам США на Ближнем Востоке. Центральный штаб ВС Ирана закрыл Ормузский пролив для всех судов.

- Дональд Трамп заявил, что Ирану грозят еще более мощные удары в случае, если соглашение не будет подписано. Он также сообщил, что иранцы напрямую попросили его прекратить атаки. Тегеран эту информацию опроверг.

- Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал угрозы США о новых ударах "демонстрацией отчаяния". Он заявил, что Иран будет решительно отвечать на любые подобные атаки.

- Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань. В Краснодаре обломки беспилотника попали в многоквартирный дом и вызвали пожар. В поселке Афипское произошло возгорание на территории НПЗ.

- Шеф Пентагона Пит Хегсет призвал Кубу воздержаться от закупок вооружений, способных нанести удар по американской территории или военно-морской базе в Гуантанамо.

- Военные США помогли 200 коммерческим судам пройти через Ормузский пролив. Это позволило вывезти 100 млн баррелей нефти, сообщил Трамп.

- Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 635, 127 человек скончались.