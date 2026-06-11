Трамп призвал республиканцев в Конгрессе выделить Пентагону $350 млрд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов от Республиканской партии выдвинуть и одобрить законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование для Министерства войны.

"Настоящим я призываю республиканцев в Конгрессе немедленно выдвинуть и принять подготавливаемый законопроект на $350 млрд Recon 3.0. (...) Без игр, без отсрочек, сделайте это как можно скорее!" - написал Трамп в Truth Social.

По его словам, в документ по просьбе Пентагона также включат так называемый "Акт о спасении Америки" (The save America act).

Американский лидер пояснил, что принятие Recon 3.0 необходимо, чтобы военный бюджет достиг суммарно $1,5 трлн.

"Мы защитим родину при помощи "Золотого купола", создадим непобедимый "Золотой флот", будем господствовать в небе с F-47 и B-21, значительно пополним наши склады боеприпасов и добьемся полного превосходства Космических сил США и беспилотников", - добавил президент.

Репост публикации Трампа сделал военный министр США Пит Хегсет и подписал: "Спасибо, господин президент. Министерство войны это сделает".