Американские военные сообщили о завершении ударов по Ирану

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что по приказу главы государства завершило удары по целям в Иране.

По данным портала Axios, ссылающегося на военные источники, все атакованные цели находились на юге Ирана и включали в себя системы противовоздушной обороны, радары и подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами.

В ночь на четверг американские военные начали очередную атаку на исламскую республику. Согласно сообщению CENTCOM, удары наносились "в целях самообороны" и представляли собой "ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана".

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.

Центральный штаб иранских вооруженных сил и Корпус стражей исламской революции заявили о закрытии Ормузского пролива для всех судов.