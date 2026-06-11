Иран ударил по американским истребителям на авиабазе в Иордании

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили, что нанесли ракетный удар по авиабазе Муваффак-Салти близ Азрака в Иордании, где дислоцированы американские истребители, передает Press TV.

"Ранним утром 12 баллистических ракет были нацелены на объекты, где размещались американские истребители F-35, F-15 и F-16, а также ключевые военные объекты авиабазы в Азраке и ее центр управления, сообщается о значительном повреждении самолетов и инфраструктуры", - цитирует телеканал заявление КСИР.

В нем подчеркивается, что операции иранских сил "будут продолжаться до тех пор, пока продолжаются враждебные действия США".

Ранее сообщалось, что силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по Ирану.

"ВКС и ВМС КСИР провели две волны операций, ударив и уничтожив 18 ключевых американских военных целей на авиабазах Аль-Салем, Ахмад-аль-Джабер (в Кувейте - ИФ) и Шейх-Иса (в Бахрейне - ИФ)", - информировал Press TV.

Кроме того, в армии Ирана сообщили, что база Пятого флота ВМС США в Бахрейне подверглась атакам с использованием различных ударных беспилотников, там целью иранских военных были "антенны связи и радиолокационные средства систем Patriot".

Подтверждения или опровержения данных заявлений иранцев с американской стороны пока не поступало.

В ночь на четверг американские военные начали очередную атаку на исламскую республику. Согласно сообщению CENTCOM, удары наносились "в целях самообороны" и представляли собой "ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана".

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.

Центральный штаб иранских вооруженных сил и Корпус стражей исламской революции заявили о закрытии Ормузского пролива для всех судов.