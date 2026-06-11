FT узнала об обсуждении Евросоюзом путей ограничения полномочий Каи Каллас

Кая Каллас Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ФРГ, Франция и другие страны ЕС обсуждают возможность провести серьезные реформы дипломатической службы Евросоюза, сообщила в четверг газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"По словам пяти высокопоставленных чиновников, знакомых с дискуссиями, в Париже, Берлине и других столицах обдумывают изменения, в том числе, лишение полномочий главы дипломатии ЕС Каи Каллас и Европейской службы внешних связей (EEAS), на которую уходит 1 млрд евро в год, и возвращение соответствующих обязанностей Еврокомиссии (ЕК) и государствам ЕС", - говорится в публикации.

"Ясно, что EEAS не работает так, как надо в современном мире. Она не справляется с обязанностями. Проблема носит структурный характер, и структуру надо перестроить", - объяснил один из собеседников издания.

Одна из идей, предложенных Парижем, состоит в ограничении автономии Каллас и ослаблении ее контроля над более чем 140 представительствами EEAS в мире.

При этом в ряде стран в частных беседах звучали утверждения, что между EEAS, МИД стран ЕС, службами ЕК и Европейского совета не хватает координации, сферы деятельности зачастую пересекаются. Вместе с тем высказывались опасения, что Каллас зачастую высказывает собственное мнение по таким вопросам, как отношения ЕС и КНР, вносит предложения, не одобренные странами Евросоюза. Одновременно с тем, по оценке газеты, наблюдается соперничество между EEAS и ЕК, глава которой Урсула фон дер Ляйен хочет получить доминирующие позиции по вопросам внешней политики и безопасности.

Официальные лица отмечали, что передача полномочий от EEAS в подразделения ЕК и Европейского совета позволит сократить количество постов и сэкономить деньги; вопросы санкционных списков и военных миссий могут отойти в введение Европейского совета, а EEAS займется обычной дипломатической работой.

Два собеседника добавили, что потенциальные реформы EEAS учитывают при составлении новой стратегии безопасности, которую ЕК должна опубликовать этим летом.

Однако предложения Парижа носят предварительный характер, их обсуждают в двустороннем формате между правительствами стран ЕС. В отношении будущего EEAS выдвигаются и другие идеи. Французские власти заявили, что любые пути и средства решения проблемы имеют положительные и отрицательные стороны. В самой EEAS тоже рассматривают планы возможных реформ.

В Елисейском дворце информацию FT комментировать отказались.