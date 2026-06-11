В КСИР пообещали превратить Ближний Восток в "ад" для США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сейед Маджид Мусави предупредил, что создание опасности в Ормузском проливе не останется без ответа.

"Вы (США - ИФ) делаете священный Ормузский пролив небезопасным?! Мы превратим регион в ад для вас", - цитирует заявление Мусави иранское агентство Tasnim.

Командующий добавил, что действия Ирана станут ответом на "американскую наглость в регионе".

Агентство также цитирует неназваный источник, который в ответ на угрозы Трампа "разбомбить" Иран, заявил: "На каждую американскую агрессию будет дан решительный военный ответ, и мы не будем мириться с политическим шантажом".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран не заключит сделку с Вашингтоном, ему грозят еще более мощные американские удары.

В ночь на четверг американские военные начали очередную атаку на исламскую республику. Согласно сообщению CENTCOM, удары наносились "в целях самообороны" и представляли собой "ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана".

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.

Центральный штаб иранских вооруженных сил и Корпус стражей исламской революции заявили о закрытии Ормузского пролива для всех судов.