CNN узнал о продолжении диалога США и Ирана, несмотря на недавний обмен ударами

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - США и Иран продолжают диалог для достижения соглашения, несмотря на обмен ударами минувшей ночью, передает в четверг CNN со ссылкой на источник.

"Дипломатический источник, знакомый с ситуацией, сказал CNN, что переговоры по соглашению между США и Ираном все еще движутся по верному пути", - информирует телеканал.

Еще один источник сообщил CNN, что прибывшая накануне в Тегеран делегация Катара, посредничающего в контактах США и Ирана, в четверг утром после переговоров с иранскими чиновниками покинула столицу Ирана.

Данные переговоры Катара и Ирана, шедшие в координации с США, продолжались до раннего утра четверга.

Ранее стало известно, что силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по Ирану.

"ВКС и ВМС КСИР провели две волны операций, ударив и уничтожив 18 ключевых американских военных целей на авиабазах Аль-Салем, Ахмад-аль-Джабер (в Кувейте - ИФ) и Шейх-Иса (в Бахрейне - ИФ)", - информировал телеканал Press TV.

В ночь на четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.