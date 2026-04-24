Минюст США прекращает расследование в отношении главы ФРС Пауэлла

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США прекращает расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, связанное с перерасходом средств в рамках многолетнего проекта реконструкции здания штаб-квартиры ФРС.

Генеральный прокурор по округу Колумбия Жанин Пирро сообщила в соцсети X, что поручила своему офису закрыть расследование.

Пауэлл сообщил о претензиях к нему со стороны Минюста в январе 2026 года, назвав это давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа и угрозой независимости ФРС. В марте федеральный суд аннулировал повестки Минюста, которые были направлены Федрезерву и Пауэллу в связи с предъявленными обвинениями. Суд посчитал, что власти не представили доказательств, оправдывающих преследование главы ФРС, и увидел в них попытку давления на ЦБ. Пирро попыталась обжаловать это постановление, но в начале апреля суд подтвердил свое решение.

24 апреля Пирро сообщила, что генеральному инспектору ФРС поручено тщательно изучить "перерасход средств на реконструкцию здания ЦБ в миллиарды долларов, профинансированный из средств налогоплательщиков". У генерального инспектора есть полномочия привлекать Федрезерв к ответственности, отметила она.

"Я ожидаю всестороннего отчета в кратчайшие сроки, и уверена, что его результаты помогут окончательно прояснить вопросы, побудившие ведомство выдать повестки", - написала Пирро.

Срок службы Пауэлла в качестве председателя ФРС истекает 15 мая 2026 года, однако его мандат как члена совета управляющих ЦБ действует до 2028 года. В марте Пауэлл говорил, что не намерен покидать совет управляющих до завершения Минюстом США расследования в отношении него.