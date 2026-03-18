Пауэлл не намерен покидать ФРС до завершения Минюстом США расследования в отношении него

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва в среду, что не намерен покидать совет управляющих американского ЦБ до завершения Минюстом США расследования в отношении него.

Срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае текущего года, однако он может оставаться членом совета управляющих ЦБ до 2028 года.

"Я не намерен покидать совет управляющих, пока расследование не будет полностью завершено - с полной прозрачностью и окончательно", - сказал Пауэлл. Он отметил, что пока не принял решение, останется ли в совете управляющих после этого.

ЭкономикаBloomberg сообщил об угрозе для плановой смены главы ФРС из-за преследования ПауэллаЧитать подробнее

Обвинения Минюста в отношении Пауэлла связаны с заявлениями председателя ФРС в ходе выступления в банковском комитете Сената в июне прошлого года по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС.

В минувшую пятницу стало известно, что федеральный судья Джеймс Боасберг аннулировал повестки Минюста, которые были направлены Федрезерву и Пауэллу в связи с обвинениями в адрес председателя ФРС. Боасберг посчитал, что власти не представили доказательств, оправдывающих повестки, и увидел в них попытку давления на Пауэлла.

Прокурор по округу Колумбия Джанин Пирро заявила о намерении обжаловать решение Боасберга и продолжить расследование в отношении Пауэлла. Это может помешать ожидаемой передаче руководства ЦБ Кевину Уоршу, выдвинутому на этот пост президентом США Дональдом Трампом. Ранее сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис, входящий в комитет, который утверждает кандидатов на должность председателя американского ЦБ, пообещал блокировать одобрение Уорша до тех пор, пока не завершится процесс в отношении Пауэлла. Тиллис считает расследование Минюста в отношении Пауэлла политически мотивированным.

Пауэлл заявил в среду, что будет исполнять обязанности главы ФРС, пока его преемник не будет утвержден на этом посту.

США ФРС Джером Пауэлл
Новости по теме

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Что произошло за день: cреда, 18 марта

Новак заявил о крупнейшем энергокризисе в мире за последние 40 лет

Нацразведка США ожидает, что РФ продолжит совершенствовать ядерные арсеналы

В США заявили о разработке Россией оружия для противокосмической обороны

ЕС и Исландия заключили соглашение по безопасности и обороне

В Нацразведке США считают, что РФ сохраняет превосходство в украинском конфликте

Трамп остановил действие "закона Джонса" на 60 дней, чтобы снизить цену перевозки нефти

В Иране по обвинению в шпионаже казнили гражданина Швеции

В Норвегии прокурор потребовал для сына кронпринцессы Метте-Марит почти восемь лет тюрьмы

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 861 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
