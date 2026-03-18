Пауэлл не намерен покидать ФРС до завершения Минюстом США расследования в отношении него

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва в среду, что не намерен покидать совет управляющих американского ЦБ до завершения Минюстом США расследования в отношении него.

Срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае текущего года, однако он может оставаться членом совета управляющих ЦБ до 2028 года.

"Я не намерен покидать совет управляющих, пока расследование не будет полностью завершено - с полной прозрачностью и окончательно", - сказал Пауэлл. Он отметил, что пока не принял решение, останется ли в совете управляющих после этого.

Обвинения Минюста в отношении Пауэлла связаны с заявлениями председателя ФРС в ходе выступления в банковском комитете Сената в июне прошлого года по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС.

В минувшую пятницу стало известно, что федеральный судья Джеймс Боасберг аннулировал повестки Минюста, которые были направлены Федрезерву и Пауэллу в связи с обвинениями в адрес председателя ФРС. Боасберг посчитал, что власти не представили доказательств, оправдывающих повестки, и увидел в них попытку давления на Пауэлла.

Прокурор по округу Колумбия Джанин Пирро заявила о намерении обжаловать решение Боасберга и продолжить расследование в отношении Пауэлла. Это может помешать ожидаемой передаче руководства ЦБ Кевину Уоршу, выдвинутому на этот пост президентом США Дональдом Трампом. Ранее сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис, входящий в комитет, который утверждает кандидатов на должность председателя американского ЦБ, пообещал блокировать одобрение Уорша до тех пор, пока не завершится процесс в отношении Пауэлла. Тиллис считает расследование Минюста в отношении Пауэлла политически мотивированным.

Пауэлл заявил в среду, что будет исполнять обязанности главы ФРС, пока его преемник не будет утвержден на этом посту.