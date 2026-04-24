Россиянам посоветовали внимательнее проверять документы на визу в Японию

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российским туристам следует внимательно ознакомиться с перечнем документов, которые требуются для подачи на визу в Японию, сообщает визовый оператор VFS Global. Его заявление распространил Российский союз туриндустрии.

"Визовый оператор выполняет исключительно административные функции. Решения по визовым заявлениям, срок действия визы, сроки рассмотрения и требования к списку документов находятся исключительно в компетенции посольства Японии в России. Вся актуальная информация о списке документов, необходимых для оформления визы в Японию, размещена на сайте VFS Global - рекомендуем внимательно ознакомиться с ней перед подачей документов", - говорится в сообщении.

Оператор никогда не применяют собственную административную практику при приеме документов от заявителей.

Ранее 24 апреля Ассоциация туроператоров России сообщила, что визовый центр Японии ужесточил проверки документов российских туристов, и это привело к увеличению срока оформления виз. По данным туроператоров, основной массив возвратов приходится на визовые анкеты, программу пребывания и фотографии.