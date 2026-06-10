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Пакистан нанес удары по востоку Афганистана, погибли 13 человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Афганистана сообщили, что пакистанские ВВС в ночь на среду нанесли удары по востоку страны, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

"В результате этих атак погибли 13 человек, из них 11 - дети. Еще 14 человек получили ранения", - сообщил в соцсети Х представитель афганского правительства Забихулла Муджахид.

Он отметил, что удары были нанесены по домам мирных жителей в провинциях Кунар, Хост и Пактика.

Муджахид назвал действия пакистанской стороны гуманитарным преступлением и актом агрессии. Он осудил действия вооруженных сил Пакистана, которые "в очередной раз нарушили суверенитет и территориальную целостность Афганистана".

Эскалация напряженности между двумя странами связана с обвинениями Исламабада в том, что афганские власти укрывают на территории страны членов признанной в Пакистане террористической группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (запрещена в России).

Афганистан Пакистан Кунар Пактика Хост
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Пакистан нанес удары по востоку Афганистана, погибли 13 человек

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