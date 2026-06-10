Цена нефти Brent подросла до $91,84 за баррель

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть утром в среду растут на новостях с Ближнего Востока, отыгрывая понесенные накануне потери от договоренностей Ирана и Израиля прервать атаки друг против друга.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $91,84 за баррель, что на $0,39 (0,43%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $2,80 (2,97%) до $91,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,40 (0,45%) до $88,60 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $3,10 (3,40%) до $88,20 за баррель.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду утром атаковал 21 американскую цель них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе, передают государственные СМИ Исламской республики. КСИР утверждает, что уничтожил ангар истребителей F-35 ВВС США на базе в Иордании и сбил американский беспилотник MQ-9 в небе над иранским городом Джем.

Эскалация конфликта произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 9,12 млн баррелей и обновили минимум за четыре месяца. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 3,4 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 по Москве в среду.

Накануне Минэнерго страны повысило прогноз цены Brent на 2026 год с $94,85 до $95,39 за баррель. Мировой спрос на жидкие углеводороды, по его оценкам, снизится в этом году на 1,09 млн баррелей в сутки и составит 102,86 млн б/с.