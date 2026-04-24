США и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подписали меморандум о взаимопонимании в сфере добычи и обеспечения поставок важнейших полезных ископаемых, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Чрезмерная концентрация этих ресурсов, тот факт, что они сосредоточены в одном или двух местах, представляет собой неприемлемый риск. Нам необходимо диверсифицировать наши цепочки поставок", - сказал Рубио перед подписанием меморандума.

Рубио добавил, что предварительное соглашение с Брюсселем отражает растущее понимание среди западных союзников важности для экономического успеха гарантировать цепочки поставок полезных ископаемых.

СМИ напоминает, что США пытаются обеспечить себе доступ к важнейшим запасам природных ископаемых, особенно редкоземельных металлов, где доминирует Китай.

США ЕС Марко Рубио
