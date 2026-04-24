Поиск

Еврокомиссар по обороне назвал политику коллективной безопасности стратегическим приоритетом ЕС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Приоритеты США в отношении Европы меняются, и собственная европейская политика коллективной обороны является стратегическим приоритетом для Евросоюза, заявил в пятницу член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Мы находимся в начале европеизации коллективной безопасности. Это ясно из новой национальной стратегии обороны Соединенных Штатов, из заявлений Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, который открыто говорит о передаче Европе ответственности за конвенциональную оборону", - сказал еврокомиссар на конференции в Вильнюсе "Укрепление устойчивости восточной границы ЕС".

Кубилюс также сослался на заместителя главы Пентагона по военно-политическим вопросам Элбриджа Колби, "выступающего за замену НАТО 2.0 после "холодной войны" на новую НАТО 3.0, в которой Европа будет отвечать за "преобладание сил".

В рамках начатой в Европе "фундаментальной дискуссии" об организации коллективной обороны член ЕК выделил три позиции.

Первая – это "институциональный вопрос обороны". Речь, по словам еврокомиссара, идет о коллективной обороне, которую он назвал "вопросом жизни и смерти". "Трансатлантическая или европейская коллективная оборона – но именно коллективная оборона. Какова должна быть роль приграничных государств Восточной Европы в этой дискуссии? Готов ли этот регион представить четкие идеи о развитии коллективной европейской обороны? Как нам обеспечить участие Украины в этой дискуссии и формировании будущей архитектуры коллективной европейской обороны?", - продолжил Кубилюс.

Второй аспект – экономический. "Как страны Балтии и восточный приграничный регион могут стать центром конкурентоспособности и инноваций? (...) Нам нужно помнить, что инвестиции в оборону и космос необходимы не только для нашей обороны, но и для нашей конкурентоспособности. (...) Но, хотя мы часто говорим о европейской конкурентоспособности и ее упадке, было бы неплохо поговорить о национальной конкурентоспособности, которая, прежде всего, зависит от национального управления", - отметил член ЕК.

Он указал на то, что в рейтинге конкурентоспособности стран мира Международного института управления развитием в первой десятке значатся, в частности, Дания, Ирландия, Швеция, Нидерланды. Ни одна страна восточного приграничья ЕС не входит в эту десятку. "Поэтому, возможно, прежде чем спрашивать: "Как Европе стать конкурентоспособной, как Америка?", лучше сначала спросить: "Как нам стать больше похожими на Данию?" Тем более что США находятся на 13-м месте!", - сказал Кубилюс.

Третьей позицией он назвал стратегию в отношении России. "Название этой нашей стратегии должно быть "Успех Украины". Успех Украины (...) через нашу финансовую поддержку украинской обороны (...). И через нашу поддержку вступления Украины в ЕС, что через 20-25 лет сделает её новым "экономическим тигром" на Европейском континенте. (...) Наши страны также получат огромную выгоду от Украины, живущей в мире, процветании и свободе. Это принесет пользу всей Европе", - заключил еврокомиссар по обороне.

ЕС Евросоюз Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

 Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

Глава Пентагона заявил, что морская блокада Ирана стала глобальной

DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

 DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

 Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

МИД РФ отметил растущую агрессивность политики США в сфере космоса

Аэропорт Тегерана в субботу возобновит обслуживание части международных рейсов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1899 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9112 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 103 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов