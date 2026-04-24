Еврокомиссар по обороне назвал политику коллективной безопасности стратегическим приоритетом ЕС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Приоритеты США в отношении Европы меняются, и собственная европейская политика коллективной обороны является стратегическим приоритетом для Евросоюза, заявил в пятницу член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Мы находимся в начале европеизации коллективной безопасности. Это ясно из новой национальной стратегии обороны Соединенных Штатов, из заявлений Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, который открыто говорит о передаче Европе ответственности за конвенциональную оборону", - сказал еврокомиссар на конференции в Вильнюсе "Укрепление устойчивости восточной границы ЕС".

Кубилюс также сослался на заместителя главы Пентагона по военно-политическим вопросам Элбриджа Колби, "выступающего за замену НАТО 2.0 после "холодной войны" на новую НАТО 3.0, в которой Европа будет отвечать за "преобладание сил".

В рамках начатой в Европе "фундаментальной дискуссии" об организации коллективной обороны член ЕК выделил три позиции.

Первая – это "институциональный вопрос обороны". Речь, по словам еврокомиссара, идет о коллективной обороне, которую он назвал "вопросом жизни и смерти". "Трансатлантическая или европейская коллективная оборона – но именно коллективная оборона. Какова должна быть роль приграничных государств Восточной Европы в этой дискуссии? Готов ли этот регион представить четкие идеи о развитии коллективной европейской обороны? Как нам обеспечить участие Украины в этой дискуссии и формировании будущей архитектуры коллективной европейской обороны?", - продолжил Кубилюс.

Второй аспект – экономический. "Как страны Балтии и восточный приграничный регион могут стать центром конкурентоспособности и инноваций? (...) Нам нужно помнить, что инвестиции в оборону и космос необходимы не только для нашей обороны, но и для нашей конкурентоспособности. (...) Но, хотя мы часто говорим о европейской конкурентоспособности и ее упадке, было бы неплохо поговорить о национальной конкурентоспособности, которая, прежде всего, зависит от национального управления", - отметил член ЕК.

Он указал на то, что в рейтинге конкурентоспособности стран мира Международного института управления развитием в первой десятке значатся, в частности, Дания, Ирландия, Швеция, Нидерланды. Ни одна страна восточного приграничья ЕС не входит в эту десятку. "Поэтому, возможно, прежде чем спрашивать: "Как Европе стать конкурентоспособной, как Америка?", лучше сначала спросить: "Как нам стать больше похожими на Данию?" Тем более что США находятся на 13-м месте!", - сказал Кубилюс.

Третьей позицией он назвал стратегию в отношении России. "Название этой нашей стратегии должно быть "Успех Украины". Успех Украины (...) через нашу финансовую поддержку украинской обороны (...). И через нашу поддержку вступления Украины в ЕС, что через 20-25 лет сделает её новым "экономическим тигром" на Европейском континенте. (...) Наши страны также получат огромную выгоду от Украины, живущей в мире, процветании и свободе. Это принесет пользу всей Европе", - заключил еврокомиссар по обороне.