Силы КСИР атаковали и уничтожили 18 целей на военных базах США на Ближнем Востоке

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по Ирану, передает Press TV.

"ВКС и ВМС КСИР провели две волны операций, ударив и уничтожив 18 ключевых американских военных целей на авиабазах Аль-Салем, Ахмад-аль-Джабер (в Кувейте - ИФ) и Шейх-Иса (в Бахрейне - ИФ)", - информировал телеканал.

Кроме того, в армии Ирана сообщили, что база Пятого флота ВМС США в Бахрейне подверглась атакам с использованием различных ударных беспилотников, там целью иранских военных были "антенны связи и радиолокационные средства систем Patriot".

В ночь на четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.

Центральный штаб иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия" закрыл Ормузский пролив для всех судов.