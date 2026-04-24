Гендиректор МАГАТЭ призвал ООН решать конкретные проблемы вместо обсуждения абстракций

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ООН необходимо придерживаться более прагматичной линии и рассматривать глобальные кризисы в целом, полагает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, один из претендентов на пост нового генсека ООН.

"ООН существует не для того, чтобы обсуждать абстракции, но для того, чтобы решать конкретные проблемы", - сказал он в интервью EFE, опубликованном в пятницу.

По его мнению, международной системе нужны не новые правила, а политическая воля к их внедрению: "Чтобы ООН следовала времени, она должна быть полезной, а для этого необходимо международное доверие, без которого невозможно многостороннее сотрудничество".

"ООН не может быть панацеей, у нее нет волшебного решения для всех проблем, затрагивающих планету, но она может быть действенной силой, способной изменить реальность в лучшую сторону", - считает Гросси.

Выборы нового генсека ООН состоятся позже в этом году.

