Аракчи отправится в Исламабад с письменным ответом на предложения США

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в Исламабад с письменным ответом на идеи США по поводу урегулирования кризиса между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Аракчи в пятницу совершает поездку в Исламабад, имея при себе письменный ответ на предложения США по мирному соглашению, заявили два высокопоставленных иранских чиновника, знакомых с деталями визита", - информирует издание.

Собеседники газеты добавили, что Аракчи, как ожидается, встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером на этих выходных в Пакистане.

По словам чиновников, хотя в Тегеране заявляют, что не будут вести переговоры с Вашингтоном до снятия им блокады с иранских портов, но по частным каналам представители властей обмениваются посланиями с Пакистаном и предпринимают усилия по возобновлению переговоров.

Ранее Аракчи подтвердил в соцсети X, что отправляется в поездки в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов.

В свою очередь CNN передавал со ссылкой на два источника в американской администрации, что Уиткофф и Кушнер отправляются в Пакистан на переговоры с Ираном.