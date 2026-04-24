Аракчи отправится в Исламабад с письменным ответом на предложения США

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в Исламабад с письменным ответом на идеи США по поводу урегулирования кризиса между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Аракчи в пятницу совершает поездку в Исламабад, имея при себе письменный ответ на предложения США по мирному соглашению, заявили два высокопоставленных иранских чиновника, знакомых с деталями визита", - информирует издание.

Собеседники газеты добавили, что Аракчи, как ожидается, встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером на этих выходных в Пакистане.

По словам чиновников, хотя в Тегеране заявляют, что не будут вести переговоры с Вашингтоном до снятия им блокады с иранских портов, но по частным каналам представители властей обмениваются посланиями с Пакистаном и предпринимают усилия по возобновлению переговоров.

Ранее Аракчи подтвердил в соцсети X, что отправляется в поездки в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов.

В свою очередь CNN передавал со ссылкой на два источника в американской администрации, что Уиткофф и Кушнер отправляются в Пакистан на переговоры с Ираном.

Иран Пакистан США Аббас Аракчи Стив Уиткофф Джаред Кушнер
Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

Tesla начала выпуск Cybercab

Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

Глава Пентагона заявил, что морская блокада Ирана стала глобальной

DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

МИД РФ отметил растущую агрессивность политики США в сфере космоса

Аэропорт Тегерана в субботу возобновит обслуживание части международных рейсов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1899 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9112 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов