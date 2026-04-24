CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер едут в Пакистан на переговоры с Ираном

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправляются в Пакистан на переговоры с Ираном, сообщает в пятницу CNN.

"Трамп отправляет Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на новые мирные переговоры с Ираном", - отмечает телеканал.

По информации CNN со ссылкой на два официальных источника, Уиткофф и Кушнер в Пакистане будут участвовать в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Телеканал отмечает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее возглавлял американскую делегацию на переговорах с Ираном, "пока не планирует участвовать, поскольку спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также не принимает участия".

"В Белом доме рассматривают Галибафа как руководителя иранской делегации и "коллегу по уровню" для Вэнса", - сообщает CNN.

Тем не менее, говорят источники CNN, "вице-президент будет в режиме ожидания, чтобы вылететь в Исламабад, если переговоры продвинутся, а члены его команды будут находиться в Пакистане и присутствовать на переговорах".

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что отправляется в поездки в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов.

"Отправляюсь в своевременную поездку в Исламабад, Маскат и Москву. Целью моих визитов является тесная координация с нашими партнерами по двусторонним вопросам и консультации по региональным событиям", - написал он в пятницу в соцсети Х.

По данным CNN, в Исламабаде рассчитывают, что встреча в пятницу приведет ко второму раунду переговоров США и Ирана.

При этом ранее пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники передавал, что делегация во главе с Аракчи, как ожидается, прибудет в пятницу вечером в Исламабад для возобновления переговоров с США.