Аракчи подтвердил поездку в Пакистан, Оман и Россию

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что отправляется в поездки в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов.

"Отправляюсь в своевременную поездку в Исламабад, Маскат и Москву. Целью моих визитов является тесная координация с нашими партнерами по двусторонним вопросам и консультации по региональным событиям", - написал он в соцсети Х.

"Наши соседи - наш приоритет", - добавил он.

Ранее об этой планируемой поездке сообщило IRNA.

CNN со ссылкой на источник сообщила, что представители Ирана в пятницу могут провести переговоры с пакистанскими коллегами, однако США во встрече принимать участие не будут. По данным CNN, в Исламабаде рассчитывают, что встреча в пятницу приведет ко второму раунду переговоров США и Ирана.

До этого пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники передавал, что делегация во главе с Аракчи, как ожидается, прибудет в пятницу вечером в Исламабад для возобновления переговоров с США.