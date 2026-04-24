США расширили санкции против Ирана и крупного НПЗ в Китае

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - США расширили санкции против 20 компаний и 19 нефтяных танкеров, связанных с Ираном, сообщило в пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

В документе, опубликованном в пятницу, содержатся названия 20 юридических лиц, находящихся в юрисдикциях Китая, ОАЭ, Либерии, Панамы, Вьетнама, Виргинских островов, Каймановых островов и Маршалловых островов.

Кроме того, отмечается, что под санкции попали также 19 нефтяных танкеров.

Основная часть санкционного списка - это компании-судовладельцы или юридические лица, связанные с ними. Однако в список попал Hengli Petrochemical - крупнейший нефтехимический комплекс в Китае.