В Иране сообщили о сохранении значительной части запасов баллистических ракет

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Иран по-прежнему сохраняет значительную часть своего ракетного потенциала, заявил в субботу пресс-секретарь министерства обороны Реза Талаи-Ник, выступая по государственному телевидению.

Он указал, что оборонное ведомство Ирана разработало более 1 000 типов оружия собственного производства, включая ракеты, беспилотники и другие военные системы.

По его словам, эти возможности являются результатом более чем 25-летних инвестиций в оборонную промышленность Ирана, в производстве которой участвовало около 9 000 компаний.

Пресс-секретарь подчеркнул, что несмотря на заявление Соединенных Штатов, что они значительно уменьшили ракетный арсенал Ирана, большая его часть остается еще неиспользованной.