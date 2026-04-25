Володин обсудил с председателем президиума ВНС КНДР расширение форматов сотрудничества

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ëн Воном выступил за расширение форматов сотрудничества российских о корейских законодателей.

"Отношения России и КНДР динамично развиваются. Это стало возможно благодаря дружбе и совместной работе лидеров стран, Владимира Путина и Ким Чен Ына. В 2024 году подписан Договор о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нам со своей стороны на законодательном уровне нужно делать все для реализации договоренностей глав государств", - сказал он в субботу.

Володин отметил, что российские депутаты готовы к такой работе, и если у корейских парламентариев будут предложения по форматам и проведению совместных мероприятий, то российские коллеги всегда готовы их рассмотреть и поддержать.

При этом в России придают большое значение развитию сотрудничества с КНДР в различных отраслях, добавил он.

Председатель Госдумы также пригласил Чо Ён Вона посетить Россию с официальным визитом.

Ранее в субботу сообщалось, что Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР.



