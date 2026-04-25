Володин обсудил с председателем президиума ВНС КНДР расширение форматов сотрудничества

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ëн Воном выступил за расширение форматов сотрудничества российских о корейских законодателей.

"Отношения России и КНДР динамично развиваются. Это стало возможно благодаря дружбе и совместной работе лидеров стран, Владимира Путина и Ким Чен Ына. В 2024 году подписан Договор о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нам со своей стороны на законодательном уровне нужно делать все для реализации договоренностей глав государств", - сказал он в субботу.

Володин отметил, что российские депутаты готовы к такой работе, и если у корейских парламентариев будут предложения по форматам и проведению совместных мероприятий, то российские коллеги всегда готовы их рассмотреть и поддержать.

При этом в России придают большое значение развитию сотрудничества с КНДР в различных отраслях, добавил он.

Председатель Госдумы также пригласил Чо Ён Вона посетить Россию с официальным визитом.

Ранее в субботу сообщалось, что Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР.


Володин поблагодарил руководство КНДР и корейский народ за помощь в освобождении Курской области

Алиев заявил о планах расширения экономического сотрудничества с Украиной

Британские военные опровергли сообщения о сбитых ими российских дронах над Украиной

 Британские военные опровергли сообщения о сбитых ими российских дронах над Украиной

Алиев заявил о "прекрасных возможностях" у Баку и Киева по совместному производству продукции ВПК

Международный аэропорт Тегерана возобновил работу

США разрешили оплачивать расходы на адвокатов для Мадуро за счет средств из Венесуэлы

 США разрешили оплачивать расходы на адвокатов для Мадуро за счет средств из Венесуэлы

Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане

 В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане

Бессент заявил, что США не планируют продлевать разрешение на покупку российской нефти

США и Иран могут возобновить переговоры в выходные в Пакистане
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1908 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9128 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов