СМИ сообщили, что иранская делегация покинула Исламабад

Поиск

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи покинул Пакистан, так и не проведя встречу с американской делегацией, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

"Иранская делегация, в состав которой входит министр иностранных дел Аббас Аракчи, покинула Исламабад после целого дня переговоров на высоком уровне (с премьером и главой МИД Пакистана - ИФ)", - передает телеканал со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

По информации Al Jazeera, перед отъездом делегация передала пакистанскому руководству официальный список требований Тегерана по прекращению войны с США.

В сообщении в телеграм-канале Аракчи, опубликованном в субботу, говорится, что он встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой МИД Исхаком Даром. "Изложил принципиальные позиции нашей страны в отношении последних событий, связанных с режимом прекращения огня и полным окончанием навязанной войны против Ирана", - написал Аракчи.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Аракчи прибудет в Исламабад с письменным ответом на идеи США по поводу урегулирования кризиса между Тегераном и Вашингтоном.

Телеканал CNN сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер также вылетели в Исламабад. Предполагалась встреча Уиткоффа и Кушнера с Аракчи, передавали СМИ.

Ранее Аракчи подтвердил в соцсети X, что отправляется в поездки в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов.

Иранская сторона накануне заявляла, что Аракчи не планировал контактов с США в Пакистане.

Хроника 28 февраля – 25 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пакистан Исламабад Иран Аббас Аракчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

