Повстанцы-туареги заявили о захвате города Кидаль на севере Мали
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Сепаратистская повстанческая группировка туарегов "Фронт освобождения Азавада" (FLA) заявила в субботу о взятии под контроль ключевого города Кидаль на севере Мали, который до этого занимала малийская армия, сообщают французские СМИ.
По их информации, в субботу FLA и поддерживающие их отряды джихадистов вели бои против национальной армии.
"Город Кидаль перешел под контроль наших вооруженных сил. Наши войска контролируют Кидаль, большую часть Кидаля", - объявила группировка FLA в соцсетях.
Ранее Кидаль, до его взятия малийской армией, был оплотом повстанцев.
В субботу в Кати, городе неподалеку от столицы Бамако, где находится резиденция лидера образованного в результате военного переворота переходного правительства Мали Ассими Гойты, были слышны интенсивные выстрелы.
По заявлению армии Мали, вооруженные "террористические" группировки "атаковали несколько военных объектов в стране, (...) на западе Африки, и бои продолжаются", - передал телеканал France 24.
По словам очевидцев, стрельба слышалась в нескольких районах, включая международный аэропорт в Бамако.
Мали уже более 10 лет ведет борьбу с джихадистскими формированиями.
В 2012 году туареги подняли восстание в стране. В 2014 году власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации в стране привела к росту активности групп радикальных исламистов, затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер. Это стало одной из причин военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2020-2023 годах.
Военное руководство Мали, как и власти соседних Нигера и Буркина-Фасо, разорвало отношения с Францией и рядом западных стран.