Патрушев в Египте обсудит вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев прибыл в Каир, где состоятся российско-египетские консультации по вопросам взаимодействия в морской сфере, сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ в воскресенье.

"Планируется затронуть вопросы увеличения двустороннего грузооборота, углубления сотрудничества и обмена опытом по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры", - говорится в сообщении коллегии.

В нем сказано, что российско-египетские консультации будут посвящены вопросам взаимодействия двух стран в морской сфере.

Как сообщила Морская коллегия РФ, "отдельное внимание будет уделено вопросам судоходства, судостроения, подготовки экипажей, совместной научно-исследовательской деятельности".