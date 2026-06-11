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В CENTCOM заявили, что корабли ВМС США в Ормузском проливе не подверглись ударам

По данным командования, коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло сообщение иранских СМИ об ударе Ирана по американским военным кораблям в Ормузском проливе.

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"Ни один из кораблей не подвергся удару", - заявили в CENTCOM, назвав сообщения иранских СМИ "лживыми".

Кроме того, командование опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о закрытии Ормузского пролива. "Коммерческие суда сегодня ночью продолжают входить и выходить через Ормузский пролив", - сообщили в CENTCOM.

Ранее иранские государственные СМИ сообщили, что Иран атаковал ракетами и беспилотниками корабли ВМС США, находившиеся вблизи Ормузского пролива.

Центральный штаб иранских вооруженных сил и КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов из-за новых американских ударов. Подчеркивалось, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано.

В ночь на четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по целям в Иране.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.

Хроника 28 февраля – 11 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
CENTCOM Ормузский пролив ВМС США корабли Иран удары опровержение
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