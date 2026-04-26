Пожар произошел на британской авиабазе, где размещены самолеты США

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Крупный пожар возник в воскресенье на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, где размещена группировка стратегических бомбардировщиков ВВС США, участвовавших в налетах на Иран, сообщила газета The Telegraph.

По словам представителей полиции, пожар возник в одном из одноэтажных складских зданий в результате короткого замыкания в электропроводке. Пожарным командам удалось его потушить, сообщений о пострадавших не поступало, и ни один самолет не получил повреждений, хотя состояние американской техники, хранящейся на базе, остается неясным, отмечает газета Daily Mirror.

На фотографиях с места происшествия видно, что крыша здания обрушилась, когда несколько пожарных расчетов взяли огонь под контроль. Расследование обстоятельств пожара продолжается, предварительные данные указывают на то, что причиной возгорания стал исключительно несчастный случай, никаких подозрительных обстоятельств инцидента не обнаружено.

В момент пожара на базе находились экипажи американских самолетов. Представитель ВВС США подтвердил, что инцидент произошел в нежилом здании. "Пострадавших нет, пожар локализован, и в настоящее время не представляет опасности для персонала базы", - сообщил американский военный.