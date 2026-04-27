Европейские рынки акций снизились в пятницу и по итогам недели

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу на фоне отсутствия ясности относительно перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,58% - до 610,65 пункта. С начала текущей недели он упал примерно на 2%.

Британский FTSE 100 потерял в пятницу 0,75%, германский DAX - 0,11%, французский CAC 40 - 0,84%, итальянский FTSE MIB - 0,52%, испанский IBEX 35 - 1,09%.

Сообщения о том, что министр иностранных дел Ирана направляется в Пакистан, возродили надежды на возобновление переговоров между Вашингтоном и Тегераном, однако этого оказалось недостаточно, чтобы изменить динамику рынков. Между тем Ормузский пролив по-прежнему закрыт для судоходства, а нефть продолжает дорожать, что омрачает перспективы европейской экономики.

Ближневосточный конфликт и его последствия в виде роста цен на энергоносители могут потребовать от Европейского центрального банка некоторого ужесточения денежно-кредитной политики, заявил в пятницу председатель ЦБ Словакии и член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир.

"Еще несколько месяцев назад ходили разговоры о возможном снижении ставок, а сейчас мы обсуждаем потенциальную необходимость небольшого повышения", - сказал он на мероприятии в Братиславе. При этом он не стал уточнять, когда может состояться повышение. Аналитики, принявшие участие в опросе Bloomberg, в целом ожидают подъема ставок ЕЦБ в июне.

Как показали опубликованные в пятницу данные, индекс потребительского доверия во Франции в апреле снизился до 84 пунктов с 89 пунктов в предыдущий месяц. Падение индикатора оказалось самым значительным с начала 2022 года, в результате он опустился до самой низкой отметки с мая 2023 года.

Индекс делового доверия в Германии в текущем месяце понизился на 1,9 пункта - до 84,4 пункта. Это минимальный уровень с мая 2020 года.

Самое большое падение среди компонентов Stoxx 600 показали акции норвежского производителя сенсоров Tomra Systems (-24,2%), квартальные показатели которого не оправдали ожиданий рынка.

Лидером роста в сводном индексе стала работающая в сфере ИТ-инфраструктуры британская Computacenter (+14,5%), представившая сильные результаты за первый квартал и улучшившая прогноз на 2026 год.

Бумаги Electrolux подешевели на 25,2%. Шведский производитель бытовой техники завершил минувший квартал с убытком, тогда как аналитики ожидали прибыли.

Рыночная стоимость Mondi уменьшилась на 11,1%. Производитель бумаги и упаковки объявил о повышении цен на свою продукцию в ответ на рост расходов, вызванных войной в Иране. По предварительным оценкам, компания получила в первом квартале базовую прибыль в размере 212 млн евро, что ниже прошлогоднего показателя (290 млн евро).

Швейцарская Kuehne + Nagel Group в январе-марте сократила чистую прибыль на 18,2%, выручку - на 11,5%. Котировки одной из крупнейших в мире логистических компаний опустились на 3,4%.

В то же время акции германской SAP подорожали на 4,7%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями в прошлом квартале увеличил выручку на 6% благодаря росту спроса на "облачные" сервисы, а также подтвердил прогноз на год.

Котировки бумаг Telia выросли на 1%. Шведская телекоммуникационная компания в первом квартале получила EBITDA выше консенсус-прогноза экспертов.

Eni потеряла 1,1% капитализации. Итальянская нефтегазовая компания в январе-марте сократила чистую прибыль, но при этом увеличила размер программы buyback на текущий год почти в два раза - до 2,8 млрд евро.

Акции других ведущих нефтегазовых компаний Европы умеренно выросли в цене: BP Plc и Shell - на 0,3%, Equinor - на 0,6%, TotalEnergies - на 0,5%.

Значительные потери понесли фармацевтические компании, в том числе Bayer (-3,9%), AstraZeneca (-3,7%) и GSK (-2,7%).

В минус ушли котировки представителей оборонного сектора: Hensoldt (-6,9%), Rheinmetall (-6,2%), Babcock International (-4,6%), Thales (-4,1%), Leonardo (-3%), BAE Systems (-2,9%), Rolls-Royce (-2,7%).

Подешевели бумаги автопроизводителей, в том числе Stellantis (-4,9%), Renault (-3,6%), Porsche Automobil Holding (-2,5%), BMW AG (-2,2%), Volkswagen (-1,9%) и Mercedes-Benz (-1,6%