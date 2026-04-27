ВС Израиля сообщили о новых обстрелах целей "Хезболлы" в Ливане

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удары по по инфраструктуре движения "Хезболла" в южном Ливане, сообщает "Едиот ахронот" со ссылкой на пресс-службу ВС Израиля.

Бригада "Голани" за последние дни уничтожила более 50 объектов террористической инфраструктуры "Хезболлы" к югу от "желтой линии" (установленная Израилем граница буферной зоны - ИФ) в Ливане", сообщили военные. Уничтожен подземный комплекс, который , по данным ВС Израиля, "Хезболла" использовала для атак на солдат и мирных жителей". Кроме того, ЦАХАЛ обнаружил взрывчатку, оружие, гранаты, ракеты и другое снаряжение, а также перехватил ударный дрон, запущенный по военным.

"Аль-Джазира" сообщает со ссылкой "Хезболлу", что на юге Ливана "прямым попаданием" были поражены израильские машины и солдаты. По данным телеканала, "Хезболла" нанесла удар управляемой ракетой по группе израильских армейских машин и солдат в районе Тель аль-Нахас в южном Ливане.