ВС Израиля сообщили о новых обстрелах целей "Хезболлы" в Ливане

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удары по по инфраструктуре движения "Хезболла" в южном Ливане, сообщает "Едиот ахронот" со ссылкой на пресс-службу ВС Израиля.

Бригада "Голани" за последние дни уничтожила более 50 объектов террористической инфраструктуры "Хезболлы" к югу от "желтой линии" (установленная Израилем граница буферной зоны - ИФ) в Ливане", сообщили военные. Уничтожен подземный комплекс, который , по данным ВС Израиля, "Хезболла" использовала для атак на солдат и мирных жителей". Кроме того, ЦАХАЛ обнаружил взрывчатку, оружие, гранаты, ракеты и другое снаряжение, а также перехватил ударный дрон, запущенный по военным.

"Аль-Джазира" сообщает со ссылкой "Хезболлу", что на юге Ливана "прямым попаданием" были поражены израильские машины и солдаты. По данным телеканала, "Хезболла" нанесла удар управляемой ракетой по группе израильских армейских машин и солдат в районе Тель аль-Нахас в южном Ливане.

Хроника 28 февраля – 27 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Иран предложил США открыть Ормузский пролив перед обсуждением ядерной программы

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Хоккайдо в Японии

ВМС США перехватили 38 связанных с Ираном судов c начала блокады

Трамп не знает, был ли он целью стрелка

WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом в Вашингтоне

 WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом в Вашингтоне

Аракчи отправился с визитом в Москву

 Аракчи отправился с визитом в Москву

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9146 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1928 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов