Лидер "Хезболлы" пока отверг прямые переговоры с Израилем

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил, что на данный момент движение категорически отвергает прямые переговоры с Израилем и не намерено складывать оружие, сообщает Asharq Al-Awsat.

"Мы категорически отвергаем прямые переговоры с Израилем, и те, кто находится у власти, должны понимать, что их действия не принесут пользы ни Ливану, ни им самим", - сказал он.

Он добавил, что такого понятия, как прямые переговоры, для "Хезболлы" не существует и "никоим образом их не касается".

Прежде чем начнутся прямые переговоры, Израиль должен прекратить удары, вывести войска из Ливана, освободить заключенных; кроме того, Касем назвал условием диалога возвращение перемещенных жителей Ливана по домам и восстановительные работы.

Он заверил, что "Хезболла не вернется к положению дел, которое было до марта 2026 года, когда действовало еще предыдущее соглашение о прекращении огня, и продолжит сопротивление.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали десятидневное перемирие. При этом, армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем: боевые действия ввело движение "Хезболла". Оно не является участником договоренностей о перемирии.

Однако теперь израильские военные и "Хезболла" возобновили удары по позициям друг друга.

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

