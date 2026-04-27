Американист Кошкин: ситуация управляемого хаоса в Ормузском проливе может сохраниться до ноября

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Почему Дональд Трамп продлевает перемирие в войне с Ираном, какую выгоду извлекают из этого стороны, что ждет Ормузский пролив до выборов в Конгресс США в ноябре, - об этом в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

- Как вы считаете, надолго ли затянется ситуация несговорчивости сторон вокруг иранской проблемы?

- По моим ощущениям, надолго. Главная проблема тут – это отсутствие доверия со стороны Ирана к администрации Дональда Трампа. Мне казалось, что прагматизм победит недоверие, но сейчас чаша весов как раз перевешивается неверием в партнера. Потому что уже были прецеденты. В этом смысле Тегеран более непреклонен и неуступчив в отношении США. А Трампу нужно другое. Как минимум, стабилизировать ситуацию внутри страны. А для этого ему выгодно продлевать перемирие.

- Но перемирие не может быть бесконечным?

- Для Трампа будет достижением заморозить ситуацию на какое-то время и жить в таком управляемом хаосе, непредсказуемости до ноября, пока не пройдут выборы в Конгресс.

- В Иране это понимают?

- А для Ирана тут тоже есть своя выгода. У него ресурсы исчерпываются. Иранцы могут демонстрировать несгибаемость, волю к победе, и у них это неплохо получается. Но противостоять США с их потенциалом в случае эскалации Ирану будет проблематично. То есть здесь получается такой ситуативный симбиоз. Трампу важно удерживать политическую ситуацию на нынешнем уровне, так, чтобы цены на бензин не росли, чтобы электорат не отворачивался. Тогда он создаст иллюзию контроля над ситуацией. А Ирану важно беречь ресурсы и продолжать демонстрировать свою непреклонность и решимость. В результате обе стороны вроде достигают своих целей.

- То есть стороны взяли передышку, каждая в своих интересах, но активные боевые действия неминуемы. Так?

- Да, примерно так. Возобновление военных действий не то, чтобы неизбежно, но риски велики. Хотя бы в силу того, что дипломатия буксует. Стороны не могут снова сесть за стол переговоров. Казалось бы, риски неизбежны или велики, но в то же время есть механизмы сдерживания к скатыванию вниз, в бездну. Потому, как мне кажется, сторонам сейчас лучше работать исключительно в информационном поле. И Трамп довольно-таки успешно с этим справляется, называя инструменты давления на Иран блокадой.

- И это на фоне фактического контролирования Ормузского пролива иранцами?

- Вопрос риторический. Но, опять же, это работает. На это ведутся трамписты, как минимум. А если он удержит своих сторонников, это успех. Подчеркну, что по опросам, 92% сторонников MAGA поддерживают Трампа во всем. Там есть единичные кейсы отщепенцев, но это не сильно бьет по Трампу. Это как укусы комаров, условно говоря.

- То есть в этих условиях договоренности вообще невозможны?

- Практически да. Но есть вариант: такое вот взаимовыгодное симбиотическое сдерживание, как передышка, чтобы достигнуть каких-то внутриполитических целей. У Трампа это электоральные преимущества, у Ирана – восполнение ресурсов или, как минимум, сохранение имеющихся, которые могут быть уничтожены Америкой и Израилем в случае возобновления войны.

- В таком случае ситуацию можно назвать тупиковой?

Да, это, несомненно, так. И чем дальше продвигается Трамп, чем больше воинственную риторику он использует, тем сильнее он запутывается в этих зыбучих песках. Потому что здесь изначально нет ингредиентов для выхода из конфликта.

- А какой у вас прогноз, насчет выборов?

- Я полагаю, минимум одна палата точно будет потеряна.

- Позвольте все-таки вернуться к иранским делам. Переговоры зашли в тупик, но что будет с Ормузским проливом?

- Сейчас ситуация относительно контролируемая. Условно говоря, не происходит серьезных эскалаций. Будут периодические столкновения. Но с быстрым оперативным урегулированием.

- Я имел в виду, когда же нормальный трафик танкеров возобновится?

- Здесь очень сложно предугадать. Прогнозировать до ноября, к сожалению, не можем. Это, казалось бы, короткий горизонт планирования, но в условиях непредсказуемого противостояния и, самое главное, непредсказуемости Трампа этот период становится, по теории Эйнштейна, длительным.

Ситуация управляемого хаоса в Ормузском проливе, думаю, может продлиться до ноября. И если она сохранится в нынешнем варианте, то, я думаю, Трампу удастся удерживать цены внутри страны как минимум в пределах $4-5 в среднем за галлон.

Если отметка будет пересечена в консервативных штатах или в колеблющихся штатах, для Трампа это будет тревожным звонком. Потому что колеблющиеся штаты, их около семи – именно они решают, кто будет президентом.

- А что с новыми мировыми ценами на нефть?

- Полагаю, нефть, так же будет колебаться в пределах нынешних параметров, устоявшегося ценника. В таком режиме можно жить достаточно долго, продлевая перемирие. А оно, как мы видим, выгодно сторонам конфликта.