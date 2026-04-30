Россияне в I квартале по турпоездкам в Турцию уступили первое место Германии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россияне в первом квартале заняли второе место по числу турпоездок в Турцию, уступив путешественникам из Германии, всего было совершено 650,5 тысяч поездок из России, следует по данным турецкого Министерства культуры и туризма.

По сравнению с 2025 годом число поездок россиян выросло почти на 50 тысяч, или на 8%. Доля российского рынка в общем потоке иностранных туристов составила 9,5%.

В марте российский турпоток в Турцию составил 258,5 тысяч. Это на 12,4% больше, чем годом ранее.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, рост связан в первую очередь с увеличением числа транзитных пассажиров - российские туристы стали чаще пользоваться турецкими аэропортами для поездок в третьи страны из-за закрытия ближневосточных хабов.

Общее число поездок иностранцев в Турцию в первом квартале превысило 6,8 млн. Чаще всего они посещали провинции Стамбул (3,8 млн) и Анталья (702 тысячи). В первую пятерку по турпотоку в Турцию вошли также Болгария, Иран и Великобритания.