ЕС продлил на год санкции в отношении Мьянмы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в понедельник решение продлить до 30 апреля 2027 года действие ограничительных мер Евросоюза в связи с ситуацией в Мьянме.

"Решение было принято на основе ежегодного обзора ограничительных мер и ввиду сохраняющейся серьезной ситуации в Мьянме, включая действия, подрывающие демократию, а также серьезные нарушения прав человека", - говорится в коммюнике совета.

В настоящее время ограничительные меры ЕС распространяются на 105 физических лиц и 22 организации. Субъекты, включенные в санкционный режим, подлежат замораживанию активов, и запрещается предоставлять им средства или экономические ресурсы прямо или косвенно.

Кроме того, на всех находящихся под санкциями физических лиц распространяется запрет на поездки в ЕС.

"Остальные ограничительные меры ЕС остаются в силе. К ним относятся эмбарго на оружие и технику, а также экспортные ограничения на оборудование для мониторинга коммуникаций, которое может быть использовано для внутренних репрессий, запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией, а также запрет на военную подготовку и сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы", - сообщили в Брюсселе.

В документе отмечается, что "в дополнение к ограничительным мерам, ЕС приостанавливает прямую финансовую помощь правительству и замораживает всю помощь, которая может быть воспринята как легитимизация хунты".

"Европейский союз вновь выражает самое решительное осуждение действий, предпринятых военными Мьянмы после государственного переворота 1 февраля 2021 года. Он осуждает продолжающиеся серьезные нарушения прав человека, которые сохраняются наряду с широко распространенными ограничениями основных свобод и атмосферой страха, и призывает к прекращению всех форм насилия и освобождению всех произвольно задержанных заключенных", - заявил Совет ЕС.

В коммюнике сказано, что ЕС готов ввести дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в стране, и "будет продолжать обеспечивать целенаправленный характер этих мер, а также то, чтобы они не причиняли вреда населению Мьянмы".