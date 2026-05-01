Власти Мьянмы сократили срок заключения Су Чжи и перевели ее под домашний арест

Су Чжи была арестована после военного переворота 1 февраля 2021 года

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Бывшего лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи перевели из тюрьмы под домашний арест, срок её заключения сокращён в рамках широкой амнистии, приуроченной ко Дню полнолуния Касона, пишет AP.

Военное информационное управление Мьянмы и государственное телевидение вечером 30 апреля распространили фотографию 80‑летней Су Чжи, одетой в традиционную белую блузку и юбку. На снимке она сидит за низким столом напротив нескольких мужчин в военной и полицейской форме. Когда и где сделан кадр, власти не уточнили. Это первое официальное изображение политического лидера с мая 2021 года.

Су Чжи была арестована 1 февраля 2021 года после военного переворота, в ходе которого армия сместила её избранное правительство. С тех пор она не появлялась на публике.

Ранее в четверг власти объявили о сокращении срока её заключения в рамках амнистии, приуроченной ко Дню полнолуния Касона - одному из ключевых буддийских праздников. Амнистия затронула 1519 заключённых, а сроки для тех, кто остаётся в тюрьмах, были уменьшены на одну шестую.

Амнистии в Мьянме традиционно объявляются по религиозным и государственным поводам. Две недели назад отдельная амнистия привела к освобождению бывшего президента Вин Мьинта, соратника Су Чжи, задержанного в день переворота.

Объявление об амнистии последовало после того, как 10 апреля генерал Мин Аун Хлаинг принёс присягу в качестве президента по итогам выборов. В инаугурационной речи он заявил, что правительство будет использовать амнистии для "социального примирения, справедливости и мира".

