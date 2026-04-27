Стратегические бомбардировщики ВВС США продолжают тренировочные вылеты с базы в Британии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Стратегические бомбардировщики ВВС США продолжают осуществлять тренировочные вылеты с передовой авиабазы Фэрфорд Великобритании, которая в ходе американской военной операции использовалась для нанесения ударов по Ирану, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В последние дни практически ежедневно самолеты парами выполняют полеты, продолжительность которых достигает почти девяти часов. За это время они могут покрывать половину расстояния до Ближнего Востока и возвращаться обратно.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Эти боеприпасы в ходе американской военной операции использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.