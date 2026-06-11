В США опасаются больших потерь среди военных при взятии иранского острова Харк

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Члены администрации президента США Дональда Трампа предупредили его, что операция по взятию под контроль иранского острова Харк может привести к серьезным потерям среди американских военнослужащих, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Официальные лица передали Трампу, что такая операция, вероятно, потребует значительного числа пехоты и, возможно, приведет к тяжелым потерям среди американцев", - говорится в сообщении.

По словам собеседников телеканала, ввиду этих оценок в Пентагоне и Белом доме рассматривают подобную операцию как "крайнюю меру, которая может изменить баланс сил в войне, но ценой больших потерь".

Ранее в четверг Трамп заявил, что "в какой-то момент, в не столь отдаленном будущем, мы заберем остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры". Позже он сказал, что американские граждане, вероятнее всего, не хотели бы такого развития событий.

"У меня всегда было одно предпочтение - взять остров Харк. (...) У меня такое предпочтение. Но я не знаю, хотят ли подобного развития американцы", - заявил он в интервью Fox News.