Трамп заявил, что стал терять интерес к сделке с Ираном

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что за последние недели его заинтересованность в заключении соглашения с Ираном снизилась.

"Сейчас я меньше хочу заключать сделку, чем хотел этого 3-4 недели назад", - сказал он в эфире Fox News.

При этом ранее сообщалось, что стороны продолжают контакт по поводу урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявлял, что, что, если Иран не заключит сделку с США, ему грозят еще более мощные американские удары.

При этом президент США заявил, что иранцы напрямую попросили его прекратить удары.

В ночь на четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить удары по нескольким целям на территории Ирана.