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FT узнала об отмене Китаем без объяснения причин двух встреч с представителями ЕС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти КНР, не разъясняя причин, отменили в июне две встречи с ЕС, сообщает в четверг Financial Times (FT).

"Китайские чиновники отменили два диалога в Пекине: обсуждение цифровой тематики на министерском уровне и еще одну встречу с участием заместителя генерального секретаря дипломатической службы ЕС Олофа Скоога", - пишет издание со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты отметил, что встречи сорвались в последний момент. По словам источников, причина названа не была. "Однако такая тактика часто используются обеими сторонами, чтобы показать недовольство политикой друг друга", - отмечает FT.

Издание напоминает, что в 2025 году ЕС отказался проводить ключевую экономическую встречу с Пекином перед саммитом лидеров в июле из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым спорам.

В 2026 году Пекин начал кампанию, чтобы отговорить Брюссель от принятия новых мер, направленных на ограничение китайского экспорта.

Европейская комиссия (ЕК) также недавно представила обновление к своему акту о кибербезопасности, предусматривающее исключение китайских компаний, таких как Huawei, из телекоммуникационных сетей и систем солнечной энергетики.

В конце мая в министерстве коммерции КНР заявили, что китайские власти не оставят без ответа возможные ограничения ЕС в сфере торговли с Китаем. В свою очередь агентство Bloomberg напоминало тогда, что перед этим ЕК обсуждала политику ЕС в отношении КНР; в частности, что делать с растущей экономической конкуренцией со стороны Китая, с притоком китайских товаров в ущерб европейской промышленности.

ЕК ЕС Китай
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