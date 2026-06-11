США намерены использовать замороженные активы Ирана для выплат странам Персидского залива

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Замороженные иранские активы будут использоваться для выплат компенсаций странам Персидского залива за нанесенный им Тегераном ущерб во время конфликта, заявил в четверг глава Минфина США Скотт Бессент.

"Любой ущерб, нанесенный нашим союзникам в Персидском заливе, будет оплачен за счет средств, изъятых с иранских счетов", - написал министр в соцсети Х.

Он также выразил готовность использовать замороженные средства для возмещения затрат странам в случае перечисления иранскому Управлению по делам Персидского залива (PGSA) сборов за проход по Ормузскому проливу.

Бессент добавил, что любые новые атаки со стороны Тегерана "будут усугублять экономические и финансовые последствия" для Ирана.

В последние дни между США и Ираном произошла эскалация конфликта. Она последовала после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache.

Иран в ходе вооруженного противостояния с США неоднократно наносил удары по американским базам, расположенным, в том числе в Кувейте и Бахрейне, в ходе конфликта с США. Также иранские военные наносили удары и по другим объектам в арабских странах Персидского залива.