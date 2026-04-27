Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран открыть Ормузский пролив

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, который в понедельник находится с визитом в Андорре, заявил, что прилагает усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа и иранскую сторону открыть Ормузский пролив для гражданского судоходства.

"Прекращение огня сохраняется, и это хорошо. Оно теперь включает Ливан. Мы очень этого хотели и работали ради этого. Теперь нужно, чтобы переговоры могли продвигаться. И во время этого прекращения огня и этих дискуссий мы делаем всё, чтобы трафик (через Ормузский пролив - ИФ) мог возобновиться нормальным образом", - сказал журналистам Макрон, чьё заявление транслировали французские СМИ.

Он сообщил, что накануне беседовал с Трампом и осудил попытку покушения на него. "Но я также пытаюсь убедить, как важно открыть обеими сторонами (Ормузский пролив - ИФ), чтобы позволить газу, нефти, удобрениям, товарам проходить через этот пролив, потому что это воздействует на мировую экономику", - продолжил Макрон.

Французский президент напомнил об учреждении коалиции, "назначение которой как раз обезопасить, стабилизировать" зону пролива и показать, что международное сообщество содействует его открытию.

"Я надеюсь, что нам удастся в ближайшие дни убедить в этом заинтересованные стороны. Я намерен после этого визита снова обменяться мнениями с иранскими властями", - объявил президент Франции.

По его словам, французское правительство делает максимум возможного, чтобы способствовать возврату спокойствия в регион.