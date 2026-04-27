Поиск

Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран открыть Ормузский пролив

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, который в понедельник находится с визитом в Андорре, заявил, что прилагает усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа и иранскую сторону открыть Ормузский пролив для гражданского судоходства.

"Прекращение огня сохраняется, и это хорошо. Оно теперь включает Ливан. Мы очень этого хотели и работали ради этого. Теперь нужно, чтобы переговоры могли продвигаться. И во время этого прекращения огня и этих дискуссий мы делаем всё, чтобы трафик (через Ормузский пролив - ИФ) мог возобновиться нормальным образом", - сказал журналистам Макрон, чьё заявление транслировали французские СМИ.

Он сообщил, что накануне беседовал с Трампом и осудил попытку покушения на него. "Но я также пытаюсь убедить, как важно открыть обеими сторонами (Ормузский пролив - ИФ), чтобы позволить газу, нефти, удобрениям, товарам проходить через этот пролив, потому что это воздействует на мировую экономику", - продолжил Макрон.

Французский президент напомнил об учреждении коалиции, "назначение которой как раз обезопасить, стабилизировать" зону пролива и показать, что международное сообщество содействует его открытию.

"Я надеюсь, что нам удастся в ближайшие дни убедить в этом заинтересованные стороны. Я намерен после этого визита снова обменяться мнениями с иранскими властями", - объявил президент Франции.

По его словам, французское правительство делает максимум возможного, чтобы способствовать возврату спокойствия в регион.

Франция Иран Эммануэль Макрон Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стрелявшего на приеме в Вашингтоне обвинили в попытке покушения на Трампа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

 В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

 Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Brent торгуется у $106,5 за баррель

 Brent торгуется у $106,5 за баррель

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Иран предложил США открыть Ормузский пролив перед обсуждением ядерной программы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1935 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9147 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов