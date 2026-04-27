Рубио заявил, что Иран серьезно относится к переговорам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Иран серьезно настроен на завершение конфликта путем переговоров.

"Я думаю, они серьезно относятся к тому, чтобы выбраться из передряги, в которой они находятся", - заявил он в интервью Fox News в понедельник.

При этом Рубио подчеркнул, что стороны еще не нашли решение всех спорных вопросов.

Глава Госдепа добавил, что соглашение с Ираном должно включать в себя пункты, которые бы исключили появление у Ирана ядерного оружия.

Также госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не приемлет попытки блокировать маршруты движения судов, чтобы так попытаться оказать влияние на ход переговоров с США. Он призвал Тегеран полностью, без ограничений, восстановить движение судов через Ормузский пролив.