CNN утверждает, что позиции Вашингтона и Тегерана по урегулированию не так далеки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Позиции США и Ирана по урегулированию конфликта на самом деле ближе, чем кажется, передает CNN со ссылкой на источники, осведомленные с процессом медиации.

"США и Иран не встретились для второго раунда переговоров в Пакистане, однако стороны не так далеки друг от друга, как кажется", - информирует телеканал.

По словам источников, "дипломатический интенсив продолжается за кулисами", и текущие переговоры сосредоточены вокруг "поэтапного процесса, в рамках которого первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статус-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и сборов".

Согласно публикации, проблему ядерной программы Тегерана предполагается обсуждать позднее.

"Источники говорят, что посредники оказывают давление на обе стороны для достижения соглашения, и ближайшие несколько дней будут особенно важны", - подчеркивает телеканал, отмечая, что угроза, что США могут принять решение о возобновлении боевых действий, остается.

Ранее в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. Портал отмечает, что Белый дом получил это предложение, но неясно, готовы ли США его рассмотреть.

Президент США Дональд Трамп отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Исламабад, где, по сообщениям СМИ, могла состояться их встреча с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Трамп утверждал, что решил отменить поездку, потому что Иран не представил удовлетворительного переговорного предложения. По мнению Трампа, дальнейшие контакты с Ираном вполне можно вести по телефону.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи по прибытии в Санкт-Петербург в понедельник заявил, что подход Вашингтона привел к провалу первого раунда переговоров в Исламабаде, хотя в переговорах по урегулированию иранского кризиса и были сдвиги.

Хроника 28 февраля – 28 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
