Европейские рынки акций не показали единой динамики в понедельник

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,3%, до 608,84 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,56%, германский DAX и французский CAC 40 - по 0,19%. Итальянский FTSE MIB вышел в плюс на 0,04%, испанский IBEX 35 - на 0,01%.

Трейдеры продолжали оценивать геополитические новости. Сообщение портала Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, вызвало осторожный оптимизм среди инвесторов, однако его оказалось недостаточно, чтобы поддержать позитивную динамику на рынках.

Информация о новых предложениях Тегерана появилась после срыва второго раунда американо-иранских консультаций в Пакистане. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Внимание участников рынка на этой неделе направлено на решения ведущих центральных банков.

Итоги заседания Федеральной резервной системы, которое станет последним для ее нынешнего председателя Джерома Пауэлла, будут подведены в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает сохранение базовой процентной ставки американского ЦБ на текущем уровне в 3,5-3,75%.

Европейский центральный банк и Банк Англии объявят решения по ставкам в четверг. Эксперты ожидают, что оба регулятора оставят ключевые ставки неизменными в отсутствие ясности относительно продолжительности и масштаба нефтяного шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали падение опережающего индекса потребительского доверия в Германии до минимума с февраля 2023 года. Майский индикатор, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, составил минус 33,3 пункта по сравнению с минус 28,1 пункта в апреле.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx 600 стали британский букмекер Entain и германский производитель оборудования для энергетики Siemens Energy. Обе компании потеряли по 5,4% капитализации.

Бумаги Marks & Spencer Group подешевели на 4,8%, Tecan Group - на 4,1%, Indutrade - на 4%, ASM International - на 3,6%, Mycronic - на 3,5%, Beijer - на 3,4%, J Sainsbury и Boliden - на 3,3%.

Котировки Shell опустились на 1,4% после сообщения британо-нидерландской компании о том, что она покупает канадскую ARC Resources за $16,4 млрд с учетом долга.

Акции испанской Tubos Reunidos рухнули на 37,5%. Ранее издание El Confidencial написало со ссылкой на неназванные источники, что производитель стальных труб нанял юридическую фирму Uria Menendez в связи с подготовкой к подаче заявления о банкротстве.

Заметный подъем показали поставщики оборонного сектора Indra Sistemas (+5%), Rheinmetall (+2%) и Hensoldt (+1,6%).

Выросла капитализация банков, в том числе Commerzbank (+2,4%), BPER Banca (+1,9%), Banca Mediolanum (+1,8%), Banco BPM (+1,5%), FinecoBank (+1,4%), BNP Paribas и Societe Generale (+1,3%), Standard Chartered (+1,2%), Barclays (+0,8%).

Стоимость бумаг германского производителя ветротурбин Nordex увеличилась на 5,7% благодаря его сильной отчетности за первый квартал. Котировки бумаг других представителей сектора также повысились, в том числе, Vestas Wind Systems - на 0,6%, Orsted - на 4%.

Adidas нарастила рыночную стоимость на 1,1% после того, как в минувшие выходные кенийский бегун Себастьян Саве выиграл Лондонский марафон, став первым в истории человеком, пробежавшим дистанцию менее чем за два часа. Победа Саве, бежавшего в кроссовках Adidas, стала позитивным фактором для узнаваемости бренда, отмечает Trading Economics.