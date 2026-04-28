Иран заявил о готовности поделиться со странами ШОС опытом противостояния с США

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Иран готов поделиться с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) опытом противостояния с США, заявил замминистра обороны страны Реза Талаи.

"Сегодня Исламская Республика Иран одновременно готова и к мощной обороне, и к обеспечению потребностей вооруженных сил, и готова делиться оборонными возможностями с другими странами, особенно с государствами-членами ШОС", - приводит агентство "Тасним" слова замминистра на встрече глав оборонных ведомств стран ШОС в Бишкеке во вторник.

По словам Талаи, "Иран готов передать другим членам организации опыт в деле нанесения поражения США".

Хроника 28 февраля – 28 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Что случилось этой ночью: вторник, 28 апреля

Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана

Госсекретарь США назвал основную проблему в отношениях с Ираном

Трамп с супругой приняли британских короля и королеву в Белом доме

США угрожают санкциями иностранным организациям за оказание услуг авиакомпаниям Ирана

Иран обвинил США в легализации пиратства после захвата нефтяных танкеров

Нетаньяху заявил, что Израиль имеет право на удары по целям в Ливане

Стрелявшего на приеме в Вашингтоне обвинили в попытке покушения на Трампа

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1943 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9157 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов