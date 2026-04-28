Иран заявил о готовности поделиться со странами ШОС опытом противостояния с США

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Иран готов поделиться с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) опытом противостояния с США, заявил замминистра обороны страны Реза Талаи.

"Сегодня Исламская Республика Иран одновременно готова и к мощной обороне, и к обеспечению потребностей вооруженных сил, и готова делиться оборонными возможностями с другими странами, особенно с государствами-членами ШОС", - приводит агентство "Тасним" слова замминистра на встрече глав оборонных ведомств стран ШОС в Бишкеке во вторник.

По словам Талаи, "Иран готов передать другим членам организации опыт в деле нанесения поражения США".