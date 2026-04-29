Пакистан открыл наземные коридоры для транзита иранских грузов в обход Ормузского пролива

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пакистан предоставил Ирану шесть наземных коридоров, которые позволят осуществлять транзит грузов в обход Ормузского пролива, сообщило пакистанское министерство торговли.

По данным газеты Dawn, в порту Карачи в настоящее время скопилось более 3 тыс. контейнеров, предназначенных для доставки в Иран. Их вывоз уже начался.

При этом пакистанские власти определили порт Гвадар, который расположен на побережье Аравийского моря в 70 км от границы с Ираном, как будущий крупный транзитный и логистический центр для перевалки иранских грузов.