Начальники генштабов НАТО проведут заседание Военного комитета 19 мая

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Штаб-квартира НАТО в Брюсселе объявила о заседании 19 мая высшего военного органа альянса - Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов.

"Председатель Военного комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне возглавит заседание, в котором примут участие 32 государства-союзника, а также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье", - говорится в сообщении.

На первом заседании генерал Гринкевич представит информацию о дальнейших мерах НАТО по укреплению сдерживания и обороны Североатлантического альянса. Начальники генштабов также обсудят состояние текущих миссий, мероприятий и операций под руководством НАТО.

Затем к совещанию присоединится генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "для обсуждения политических целей, приоритетов и этапов альянса на пути к саммиту НАТО в Анкаре".

На второй сессии адмирал Вандье выступит с обзором того, "как НАТО совершенствует процесс оборонного планирования для лучшей интеграции новых технологий, инноваций и оперативного опыта, ускорения наращивания потенциала и оказания помощи союзникам в более быстром достижении целевых показателей по боеспособности с помощью состава сил, лучше соответствующего меняющемуся характеру войны".

Третье заседание будет посвящено Совету НАТО-Украина, на котором Военный комитет обсудит по видеосвязи с начальником генштаба Украины текущую ситуацию на линии фронта и за ее пределами. "Также будет обсуждаться вопрос о продолжении поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС", - сообщили в Брюсселе.

Сотрудничество НАТО и ЕС станет центральной темой последней сессии. Ожидается, что речь пойдет о возможностях для более глубокого и тесного сотрудничества между двумя организациями по широкому кругу вопросов от оборонной промышленности до военной мобильности.

ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

