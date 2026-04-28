Европарламент изложил свой подход к долгосрочному бюджету ЕС на 2028-2034 годы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) изложил во вторник на пленарной сессии в Страсбурге свою позицию для переговоров с государствами-членами ЕС по основным показателям и структуре многолетнего финансового плана (бюджета Евросоюза) на 2028-2034 годы.

"Бюджет ЕС на 2028-2034 годы должен быть установлен на уровне 1,27% от совокупного валового национального дохода (ВНД) ЕС, при этом обслуживание долга по фонду восстановления (экономики ЕС после COVID-19 - ИФ) NextGenerationEU (0,11% от ВНД) должно оставаться за пределами потолков бюджета", - говорится в промежуточном докладе ЕП, принятом 370 голосами "за", 210 - "против" при 84 воздержавшихся.

"Мы заняли твердую позицию по следующему бюджету, сбалансировав новые и традиционные приоритеты с умеренным увеличением на 10%. Мы призываем Европейский совет активизироваться, продвинуть наши предложения и согласовать сильный и своевременный бюджет. Мы готовы к диалогу", - заявил содокладчик ЕП Зигфрид Мурешан.

Евродепутаты предложили увеличение бюджета примерно на 10% по сравнению с предложением Европейской комиссии (ЕК) от июля 2025 года. Как объясняют в Европарламенте, это увеличение будет равномерно распределено по трем основным разделам бюджета, поддерживающим приоритеты ЕС (за исключением административного управления), и смягчит инфляционное давление.

Речь идет о номинальном увеличении на 175,11 млрд евро в ценах 2025 года или 197,30 млрд евро в текущих ценах по сравнению с предложением ЕК, за исключением погашения NextGenerationEU.

В целом Европарламент предлагает бюджет в размере 1,78 трлн евро в ценах 2025 года или 2,01 трлн евро в текущих ценах для финансирования политических приоритетов и стратегических целей ЕС.

"Поддерживая увеличение ресурсов для внешней политики, депутаты Европарламента считают предложенный для нее уровень недостаточным и призывают к увеличению финансирования расширения ЕС, развития, поддержки Украины, многостороннего сотрудничества и гуманитарной помощи", - отмечено в докладе ЕП.

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Минобороны РФ заявило, что бои с боевиками в городе Кидаль в Мали велись более суток

Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Военные РФ заявили, что не дали боевикам осуществить госпереворот в Мали

CNN сообщил о продолжении интенсивных закулисных переговоров Ирана и США

ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана

Что случилось этой ночью: вторник, 28 апреля

Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1947 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9162 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов